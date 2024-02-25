Счет на секунды: на что похож инфаркт миокарда и как его определить

Инфаркт миокарда — жизнеугрожающее состояние, характеризующееся резким прекращением кровоснабжения участка сердца. На что может быть похож инфаркт миокарда, какие у него симптомы, может ли инфаркт протекать бессимптомно и что делать при подозрении на это состояние, «Вечерней Москве» рассказала врач-кардиолог сети клиник Фомина Ксения Омельяненко.

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Как правило, инфаркт миокарда развивается на фоне ишемической болезни сердца, но нередко подобный диагноз ставят относительно молодым и здоровым людям, пояснила врач. Исход этого события напрямую зависит от времени и скорости оказания медицинской помощи, поэтому очень важно каждому человеку примерно представлять клиническую картину инфаркта.

По словам специалиста, чаще всего инфаркт миокарда имеет довольно типичные симптомы.

— В 80 процентах случаев пациенты описывают острую продолжительную боль в грудной клетке или чувство сдавливания, жжения в груди. Остальные 20 процентов приходятся на нетипичные проявления инфаркта миокарда, такие как избыточное потоотделение, боль в области желудка, боль в руке или плече. Еще более редкими симптомами инфаркта миокарда и чаще характерными для женщин могут быть головокружение, потеря сознания, тошнота, боль в челюсти или шее, одышка, боль между лопатками, учащенное сердцебиение и даже просто общая выраженная усталость, — пояснила Омельяненко.

Она отметила, что иногда пациенты узнают о перенесенном инфаркте миокарда постфактум в рамках планового визита к доктору. В суете будней они могли просто не обратить внимания на редкие проявления этого острого состояния и списать ухудшение самочувствия на усталость и тяжелый день.

Вероятность ишемической болезни сердца, а значит, и инфаркта миокарда увеличивается с возрастом, поэтому очень важно не упускать вышеперечисленные симптомы у людей старше 40 лет. В молодом возрасте инфаркты тоже случаются, но это встречается уже не так часто.

— В обоих случаях, вне зависимости от возраста, если вы испытываете указанные выше симптомы, следует незамедлительно обратиться к доктору для оценки состояния или вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Актуальный номер экстренного вызова медицинской службы — 103. Далее доктор на основании анамнеза, жалоб и снятой ЭКГ определит вероятность развития инфаркта миокарда и примет решение о необходимости госпитализации, — добавила врач.

Патофизиологически инфаркт миокарда — это прекращение подачи кислорода сердцу. Чем дольше по времени орган находится без кислорода, тем больше вероятность развития неблагоприятного исхода. Поэтому действовать нужно быстро.

Можно ли оценить вероятность развития инфаркта миокарда у себя?

— Ответ — да, можно. Смертность от болезней сердца и сосудов в мире и в России настолько высока, что гипотетически каждый пациент старше 40 лет рассматривается под потенциальном риском развития инфаркта или инсульта. Уровень риска развития фатальных и не фатальных сердечно-сосудистых событий в ближайшие 10 лет сможет рассчитать любой терапевт или кардиолог по специальной шкале SCORE2, — уточнила собеседница «ВМ».

Что же касается молодых лиц, то здесь стоит обратить внимание на здоровье родственников — были ли у них инфаркты и/или инсульты до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин. При положительном ответе вам стоит посетить кардиолога, чтобы подробнее разобраться в перспективах своего здоровья. Также риск развития сосудистых катастроф (инфарктов и инсультов), в том числе в молодом возрасте, повышает наличие у пациента гиперхолестеринемии, артериальной гипертензии, атеросклероза сосудов, хронической болезни почек и сахарного диабета. В таких ситуациях риск рассчитывается индивидуально.