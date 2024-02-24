Отоларинголог назвал главные и характерные симптомы гайморита

Главными симптомами гайморита являются практически полное отсутствие носового дыхания, ощущение тяжести в щеках, а также высокая температура и снижение обоняния, рассказал NEWS.ru заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. По его словам, признаки недуга похожи на начало других респираторных заболеваний, поэтому окончательный диагноз ставит только врач.

Заложенность носа или полное отсутствие дыхания носом, снижение обонятельной функции, сильная головная боль при движении, повышение температуры, чувство тяжести в щеках, неприятный запах в полости носа и рта. Пациентам рекомендован вторичный прокол, если есть другие факторы, провоцирующие развитие гайморита. Например, наличие кисты, полипов, искривление носовой перегородки или аномалии строения, — отметил Мусаев.

Он добавил, что постоянные проколы делают только пациентам со сложными случаями хронического гнойного гайморита. Мусаев подчеркнул, что современным и эффективным методом лечения гайморита без прокола является использование синус-катетера.

С его помощью катетер создает вакуум, вследствие чего происходит открытие пазухи и высасывание содержимого. Процедура безболезненна и рекомендована для детей старше пяти лет, — подытожил Мусаев.

Ранее терапевт Ксения Иванова заявила, что обморок может быть симптомом анемии, гипогликемии, эпилепсии, а также нарушения кровообращения или понижения артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств. Медик добавила, что внезапная потеря сознания иногда говорит об интоксикации и проблемах с сердцем и сосудами.