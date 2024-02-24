Первые симптомы отрыва тромба

Тромб может оторваться в любой момент, что может спровоцировать инфаркт или инсульт, также обернуться летальным исходом. Об этом рассказал врач общей практики Владимир Иванов.

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Согласно данным официальной медицинской статистики, заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ) являются одной из самых распространенных причин смертности в РФ.

Спровоцировать тромбоз могут курение, хирургические вмешательства, варикозная болезнь, а также беременность.

К первым симптомам отрыва тромба можно отнести бледность кожи, повышенное потоотделение, резкую боль за грудиной, в затылке и грудной клетке, внезапную одышку и потерю сознания.