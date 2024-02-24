Ученые выяснили, как улучшить здоровье сердца в среднем возрасте

Health: физическая активность может компенсировать вред плохого сна для сердца.

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Новое исследование показало, что нерегулярный сон связан с худшим сердечно-сосудистым здоровьем у людей среднего возраста, но физическая активность может помочь противодействовать этому. Об этом сообщает Health.com.

Ученые выяснили, что плохой сон может привести к увеличению окружности талии и уровней сахара и жиров в крови, а также гипертонии. Однако физическая активность могла противодействовать некоторым эффектам недостатка сна.

Другое исследование показало, что проблемы с засыпанием, пробуждения ночью или сон менее шести часов в день могут почти утроить риск сердечных заболеваний.

Ученые предполагают, что плохой сон может способствовать малоподвижному образу жизни и нездоровой диете. Кроме того, возможно, что дефицит сна ухудшает контроль работы сердца и сосудов, за который отвечает вегетативная нервная система. При этом организм постоянно находится в стрессе, в состоянии «бей или беги».

Эксперты рассказали Health, что для улучшения сна важно спать в темноте и прохладе. Физическая активность в течение дня, рутинные успокаивающие занятия перед сном (чтение или теплая ванна), отказ от гаджетов перед сном также способствуют хорошему сну.