Какая форма ногтей на руках может указывать на болезнь сердца

© Газета.Ru

О хроническом кислородном голодании у человека говорит необычный симптом, рассказала кардиолог Анна Кореневич. В опубликованном на YouTube видео она указала на такой характерный признак дефицита кислорода, как так называемые пальцы Гиппократа.

При этом симптоме фаланги пальцев на руках утолщаются, становятся похожи на барабанные палочки, а ногти становятся выпуклыми и круглыми, приобретая форму часовых стекол. По словам Кореневич, чаще всего этот признак можно наблюдать у постоянно курящих мужчин среднего возраста, страдающих от хронических заболеваний легких или болезней сердца.

«Организм перераспределяет кислород таким образом, что больше направляет его в головной мозг, сердце, внутренние органы, а периферические ткани — на пальцах рук и ног — перестают получать достаточное количество кислорода. Поэтому соединительная ткань разрастается, и пальцы приобретают такой характерный вид», — объяснила она.

Симптом встречается не только у курильщиков, но и при хроническом бронхите, эмфиземе легких, бронхиальной астме, а также при туберкулезе и раке легких. Кореневич порекомендовала людям, заметившим у себя пальцы Гиппократа, отказаться от курения и лечить сопутствующие заболевания — прежде всего исключить туберкулез и рак. У людей с хроническим дефицитом кислорода также высок риск развития пневмонии и тяжелого дефицита кислорода на фоне любого ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию.