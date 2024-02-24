Сколько людей прошли реабилитацию в России

Более 2,5 миллионов граждан России прошли реабилитацию за последние два года, сообщает ИА DEITA.RU.

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Такие цифры назвала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Форума национальных достижений, проходящего на выставке «Россия». По ее словам, увеличение составило за два года в два раза. Это произошло за счет расширения возможности реабилитации на амбулаторном этапе, в дневном стационаре и на дому.

По информации Голиковой, количество учреждений в стране, которые оснащены современным реабилитационным оборудованием, составило 700.