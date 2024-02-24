Врач рассказала, какая опасная болезнь характерна для мужчин

«По статистике, атеросклероз у мужчин встречается в несколько раз чаще, чем у женщин. Без лечения эта болезнь может привести к опасным последствиям, таким, например, как инсульт или инфаркт. При атеросклерозе на стенках крупных сосудов формируются холестериновые бляшки. Со временем они увеличиваются в размерах и сужают просвет сосудов. Кровоснабжение тканей и органов нарушается — они перестают получать необходимое количество питательных веществ и кислорода», — пояснила Уланкина.