Производство лекарств и медицинских изделий в Москве выросло в 1,4 раза
В 2023 году столичные предприятия выпустили на 40,3% больше лекарств и медизделий, чем в 2022-м. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, город является одним из ведущих центров развития фармацевтической отрасли нашей страны.
«На территории Москвы трудятся порядка 200 производителей лекарственных средств и медицинских изделий. В производстве задействованы более 15 тысяч сотрудников. По итогам прошлого года компании выпустили в 1,4 раза больше продукции, чем в позапрошлом году», - отметил Ефимов.
В городе также сформирован фармацевтический кластер, в котором числятся 11 компаний. 8 из них уже работают.
Среди препаратов и медизделий, выпускаемых в Москве, есть различные антибиотики и вакцины, лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также для лечения заболеваний нервной системы, препараты для пациентов с сахарным диабетом.