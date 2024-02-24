Производство лекарств и медицинских изделий в Москве выросло в 1,4 раза

В 2023 году столичные предприятия выпустили на 40,3% больше лекарств и медизделий, чем в 2022-м. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, город является одним из ведущих центров развития фармацевтической отрасли нашей страны.

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«На территории Москвы трудятся порядка 200 производителей лекарственных средств и медицинских изделий. В производстве задействованы более 15 тысяч сотрудников. По итогам прошлого года компании выпустили в 1,4 раза больше продукции, чем в позапрошлом году», - отметил Ефимов.

В городе также сформирован фармацевтический кластер, в котором числятся 11 компаний. 8 из них уже работают.