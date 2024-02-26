От какого вида рака не умирают

Из всех злокачественных новообразований щитовидной железы папиллярный рак самый распространённый. При этом он весьма успешно лечится. Но чтобы лечение было успешным, важно правильно определить вид онкологического заболевания.

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В чём особенности лечения папиллярного рака щитовидной железы, рассказала эндокринолог Анастасия Фатеева.

Как лечат папиллярный рак щитовидной железы

Заподозрить рак помогает УЗИ щитовидной железы и шеи. Его разновидность определяют по гистологии.

Если это папиллярная форма, прогноз более чем оптимистичный. 100% таких пациентов после лечения живут дольше 5 лет, отметила Фатеева. При фолликулярной форме в четвёртой стадии выживаемость уже всего 50%, добавила эндокринолог.

Рак щитовидной железы сегодня часто лечат сочетанно. Пациенту полностью или частично удаляют поражённый орган и одновременно назначают радио- и йодотерапию, чтобы разрушить метастазы.

Химию назначают только тем пациентам, кому нельзя сделать операцию или когда метастазы уже распространились, объяснила врач порталу News.ru.

Почему важно проверять щитовидку

Важный метод профилактики рака щитовидной железы — регулярные осмотры у врача. Однако проверять щитовидку важно не только для предупреждения онкологии.

Есть ещё одно неприятное нарушение работы этого органа — гипотиреоз. Это состояние, при котором железа не производит достаточное количество гормонов. Проблема в том, что его сложно заметить, потому что он любит маскироваться под разные другие болячки.