Специалист рассказал о необычной мужской болезни

Врачи предупреждают о серьезных проблемах, связанных со стойкой эрекцией, которая может возникнуть независимо от полового влечения и длиться часами после полового акта, передает АиФ.

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Приапизм, как это состояние называется, может привести к болевым ощущениям, отечности и дугообразному искривлению пениса. Это редкое явление требует немедленного медицинского вмешательства, чтобы избежать серьезных последствий.