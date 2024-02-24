Специалист рассказал о необычной мужской болезни
Врачи предупреждают о серьезных проблемах, связанных со стойкой эрекцией, которая может возникнуть независимо от полового влечения и длиться часами после полового акта, передает АиФ.
Приапизм, как это состояние называется, может привести к болевым ощущениям, отечности и дугообразному искривлению пениса. Это редкое явление требует немедленного медицинского вмешательства, чтобы избежать серьезных последствий.
В зависимости от типа приапизма, его причины могут быть различными, включая травмы, неврологические заболевания и интоксикацию. Самостоятельно снять приапизм невозможно, поэтому важно обратиться за помощью к врачам.