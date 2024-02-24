Врач объяснила, как распознать приближающийся обморок

Приближение обморока можно почувствовать, рассказала NEWS.ru заведующая поликлиникой № 5 города Химок, терапевт Ксения Иванова. По ее словам, резкое головокружение, слабость без причины, онемение конечностей, тошнота, мелькание «мушек» перед глазами и темнота, заложенность ушей, холодный пот — все это признаки надвигающегося обморока.

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В этот момент главное — занять безопасное положение. Лучше сидя, прислонившись к стенке, подальше от острых углов и кафеля, чтобы избежать травм при падении. От начала подобных симптомов до обморока проходит 30–60 секунд, — сказала терапевт.

Она добавила, что в такой ситуации можно выпить воды, обтереть лицо, руки и шею влажной салфеткой.

Ранее Ксения Иванова заявила, что обморок может быть симптомом анемии, гипогликемии, эпилепсии, а также нарушения кровообращения или понижения артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств. Медик добавила, что внезапная потеря сознания иногда говорит об интоксикации и проблемах с сердцем и сосудами.