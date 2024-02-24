Пыльца ольхи и лещины может присутствовать в воздухе уже в феврале

«Старт приёма лекарственных препаратов должен быть уже в первый день наличия пыльцы в воздухе в низкой концентрации или же тогда, когда мониторинги пыльцы её не улавливают, а симптомы у человека уже начали проявляться. Это поможет наиболее комфортно пережить данный период. Конечно, наиболее оптимальным решением является смена климатической зоны проживания на весь период цветения, но это получается осуществить не всем и не всегда», — пояснила эксперт.