«Может привести к смерти». Врач назвал опасные симптомы отравления

Зачастую при пищевом отравлении многие предпочитают лечиться самостоятельно без вмешательства врачей. Однако некоторые симптомы могут говорить о более серьезных проблемах, которые может выявить только специалист, рассказал терапевт Андрей Звонков.

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Терапевт объяснил, что о серьезности ситуации говорит мозговая симптоматика, например, тошнота, муражки, головокружение, потемнение в глазах, неустойчивость походки, нарушение пальценосовой пробы, когда человек не может дотронуться пальцем до кончика носа.

«Это может быть отравление, а может быть резкое падение давления, опухоль в мозгу стала давить и прочее. Сам человек вряд ли может разобраться в ситуации <...>: он болен, у него уже нарушена определенная адекватность в оценке происходящего», – пояснил Звонков.

Также не стоит откладывать поход ко врачу, если мозговая симптоматика появилась после признаков расстройства пищеварения. Когда человек поел, а после почувствовал рези в животе или тошноту, это может говорить о взаимосвязи этих двух процессов.

«Пока мы не будем точно знать, чем человек отравился, мы должны исходить из того, что это может привести к смерти», – отметил врач.

Особенно опасным процесс интоксикации будет проходить для ребенка, так как у него низкая масса тела, плохая терморегуляция и высокая реактивность на токсины, пишет radiosputnik.ru. Поэтому если у ребенка возникает мозговая симптоматика: его тошнит, поднимается температура или она наоборот слишком низкая, то Звонков настоятельно рекомендует как можно быстрее увезти его в больницу.

Такой симптом, как вздутие живота может быть вызван синдромом избыточного бактериального роста, при котором в тонком кишечнике разрастается патогенная флора. Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что в таком случае организм хуже усваивает питательные вещества и идет нарушение процесса детоксикации, передает ее слова издание «РОСБАЛТ».