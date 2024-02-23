Врач перечислила главные провокаторы мигрени

Невролог Галеева: появление мигрени провоцируют запахи и голод. Этот тип головной боли считается первичным — простыми словами, он никак не связан с другими заболеваниями. Но состояние страдающих мигренями порой кажется невыносимым. Благо медицине известны факторы, которые его провоцируют.

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Поэтому нужно взять их на заметку и стараться избегать, порекомендовала врач-невролог, сомнолог Ирина Галеева.

Наиболее частые триггеры мигрени

Эмоциональный стресс (провоцирует мигрень у 80% человек). Причём провокатором могут быть не только отрицательные, но и положительные эмоции.

Нарушение режима сна (у 50%). И опять же это работает в обе стороны — мигрень провоцирует как недостаток, так и избыток сна.

Менструальный цикл (у 65% женщин). Чаще всего мигрень бывает за пару дней до менструации или в первые её дни.

Голод (у 57%). Мигрень может появиться даже из-за небольшой задержки в стандартном для человека режиме питания.

Погодные условия (у 53%). По статистике, половина людей отмечает связь мигрени с погодой. При этом научных доказательств этого до сих пор нет.

Запахи (у 44%). Самые опасные для страдающих мигренями — запахи духов и сигаретного дыма.

Неудобное положение шеи (у 38%). Причина — взаимное влияние друг на друга верхних шейных корешков спинного мозга и ядра тройничного нерва, который также находится в спинном мозге.

Яркий свет (у 38%). Головную боль может спровоцировать не только яркий солнечный свет, но и искусственный.

Алкоголь (у 38%). Обычно приступ начинается через некоторое время посе того, как человек выпил. Особенно опасны красное вино и шампанское.

Чем отличается мигрень от головной боли

Оба состояния объединяет одно — болит голова, но с разной «мощностью». Если ничего не предпринять, мигрень может мучить от 4 часов и дольше. При этом боль обычно пульсирующая и односторонняя, рассказала «Секрету фирмы» врач-невролог сервиса DocMa Валерия Зеленцова.

В приступ человек становится чувствительнее к к громким звукам и яркому свету, у него падает аппетит и появляется тошнота — может дойти и до рвоты.

«Человек с мигренью скорее предпочтёт полежать или поспать, потому что физическая активность увеличивает интенсивность головной боли», — отметила врач.