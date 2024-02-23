Медики обнаружили нехватку витамина D у 68% мужчин
В лаборатории «Гемотест» в течение года собирали данные и анализировали, каких минералов и витаминов не хватает сильному полу, а также к каким заболеваниям они более склонны.
Выяснилось, что у 59,4% мужчин был зафиксирован недостаток витамина D в организме, который помогает усваивать фосфор и кальций, а также улучшает работу мозга и способствует снижению лишнего веса.
Еще один из дефицитов – железо. Его недостаток был диагностирован у 8,8% мужчин, что впоследствии может стать причиной развития анемии.
У каждого четвертого анализы выявили повышенный уровень D-димера, маркера тромбообразования. Если его вовремя не купировать, он может спровоцировать инсульт или инфаркт.
Кроме того, у каждого шестого уровень инсулина был повышен, а у 8,5% – кортизол зафиксирован выше нормы.