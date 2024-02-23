Как уберечь здоровье при магнитных бурях

Люди, чувствительные к магнитным бурям и изменениям погоды, могут ощущать дискомфорт за сутки до наступления явлений. Это часто проявляется усилением боли в суставах. Для сохранения здоровья и нормального функционирования важно принимать меры профилактики. Особенности вегетативной нервной системы, генетика и заболевания могут повлиять на чувствительность к погодным условиям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

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Существуют три условные группы людей: невосприимчивые, без выраженных реакций и чувствительные к метеоусловиям. Важно для последних двух групп принимать меры, чтобы не ухудшалось здоровье при изменении погоды. Заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы могут усугубить метеозависимость.

Для сохранения работоспособности во время погодных изменений рекомендуется снизить физическую и эмоциональную активность. Лучше проводить время дома, иногда выходя на свежий воздух.

При гипертонии следует проконсультироваться с врачом относительно приема лекарств. Гипотоникам можно принимать фитопрепараты под контролем врача. Пациентам с высокой свертываемостью крови и бронхиальной астмой также могут потребоваться корректировки в приеме препаратов.