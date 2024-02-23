Приступ панкреатита: врачи рассказали, как распознать симптомы
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Орган вырабатывает ферменты для пищеварения и гормоны, которые регулируют переработку сахара в организме. Врачи американской клиники Майо рассказали, как распознать симптомы заболевания.
Панкреатит возникает, когда пищеварительные ферменты активируются ещё в поджелудочной железе, раздражая клетки и вызывая воспаление. Острый панкреатит возникает внезапно и длится несколько дней. Повторяющиеся приступы острого панкреатита в течение многих лет могут привести к повреждению поджелудочной железы и к хроническому панкреатиту.
Симптомы острого панкреатита включают:
- боль в верхней части живота;
- боль в животе, отдающая в спину;
- болезненность при прикосновении к животу;
- высокая температура;
- быстрый пульс;
- тошнота;
- рвота.
Признаки хронического панкреатита:
- боль в верхней части живота;
- боль в животе, которая усиливается после еды;
- снижение веса без каких-либо усилий;
- жирный стул с неприятным запахом.
К факторам, повышающим риск развития панкреатита, относятся: чрезмерное употребление алкоголя, курение, ожирение, диабет и наследственность.