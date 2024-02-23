Приступ панкреатита: врачи рассказали, как распознать симптомы

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Орган вырабатывает ферменты для пищеварения и гормоны, которые регулируют переработку сахара в организме. Врачи американской клиники Майо рассказали , как распознать симптомы заболевания.

Панкреатит возникает, когда пищеварительные ферменты активируются ещё в поджелудочной железе, раздражая клетки и вызывая воспаление. Острый панкреатит возникает внезапно и длится несколько дней. Повторяющиеся приступы острого панкреатита в течение многих лет могут привести к повреждению поджелудочной железы и к хроническому панкреатиту.