$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Приступ панкреатита: врачи рассказали, как распознать симптомы

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Орган вырабатывает ферменты для пищеварения и гормоны, которые регулируют переработку сахара в организме. Врачи американской клиники Майо рассказали, как распознать симптомы заболевания.

Приступ панкреатита: врачи рассказали, как распознать симптомы
© Чемпионат.com

Панкреатит возникает, когда пищеварительные ферменты активируются ещё в поджелудочной железе, раздражая клетки и вызывая воспаление. Острый панкреатит возникает внезапно и длится несколько дней. Повторяющиеся приступы острого панкреатита в течение многих лет могут привести к повреждению поджелудочной железы и к хроническому панкреатиту.

Симптомы острого панкреатита включают:

  • боль в верхней части живота;
  • боль в животе, отдающая в спину;
  • болезненность при прикосновении к животу;
  • высокая температура;
  • быстрый пульс;
  • тошнота;
  • рвота.

Признаки хронического панкреатита:

  • боль в верхней части живота;
  • боль в животе, которая усиливается после еды;
  • снижение веса без каких-либо усилий;
  • жирный стул с неприятным запахом.

К факторам, повышающим риск развития панкреатита, относятся: чрезмерное употребление алкоголя, курение, ожирение, диабет и наследственность.

Болезни и лекарства
Главное о здоровье
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости