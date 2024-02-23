Онколог: риск рака кишечника снижается из-за нескольких чашек кофе в день
Врач-онколог Елена Смирнова в своём Telegram-канале рассказала о пользе кофе.
Употребление более четырёх чашек кофе в день снижает риск развития рака кишечника.
Она отметила, что у тех, кто болеет колоректальным раком, самый маленький процент смертности у тех, кто ежедневно выпивал от трёх до пяти чашек кофе. Но без сливок и сахара.
Кофе улучшает микробиоту кишечника, чем защищает его.
«Пациенты, которые выпивают ежедневно более четырёх чашек в день, имеют на 37% меньше шансов рецидива, чем те, кто употребляет менее двух чашек в день», - пишет онколог Смирнова.
Кофе перед едой помогает сжигать калории.