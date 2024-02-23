$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Ученый: метеозависимые люди начинают чувствовать магнитную бурю за сутки до начала

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что метеозависимые люди могут ощущать начало магнитной бури примерно за сутки до начала или раньше. И объяснил причины.

Ученый: метеозависимые люди начинают чувствовать магнитную бурю за сутки до начала
© Ferra.ru

По словам эксперта, людей можно условно разделить на три группы по чувствительности к проявлениям колебаний геомагнитного поля Земли: первая группа — те, кто вообще не чувствует никаких проявлений, вторая — кому нужно принимать какие-то меры, третьей группе необходима поддержка здоровья из-за выраженной метеозависимости. Второй и третьей группе нужно следить за своим здоровьем в периоды магнитных бурь.

При этом важно учитывать, что не только магнитные бури сами по себе вызывают дискомфорт у таких людей, но и текущее состояние вегетативной нервной системы, работа которой обусловлена наследственностью и конституцией тела. Нередко это состояние проявляется болью в суставах.

«Второй и третьей группе особенно важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий. Стоит учитывать, что колебания свойственны не только магнитному полю, но и влажности, атмосферному давлению. Человек, как живой организм, в определённых ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности. Это связано с тем, что в нашем организме большое количество жидкой среды, которая естественным образом по законам физики будет реагировать на определённые изменения», — объяснил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства
Сергей Чудаков