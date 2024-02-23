Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен длительный запор и как от него избавиться

Чаще всего причиной запора является малоподвижный образ жизни в сочетании с рационом питания, в котором мало пищевых волокон, но много простых углеводов и трансжиров. Как от него избавиться, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Наумова.

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Первый способ терапии запора — это нормализация рациона: достаточное количество клетчатки (25–30 г/день), питьевой режим, а также физическая активность, подчеркнула специалист. Так, следует добавить в свой рацион:

богатые клетчаткой крупы (овсяная, гречневая, перловая, булгур, нешлифованный рис);изделия из цельнозерновой муки (грубого помола), ржаной муки;бобовые (чечевица, маш, нут, фасоль);сою;горох;фрукты (особенно зеленый киви, чернослив, курага, сушеный инжир и яблоки, цитрусовые);овощи, ягоды и зелень.

— Питаясь по принципу Гарвардской тарелки, где половину блюда занимают овощи/фрукты/ягоды, 1/4 крупы, 1/4 белки, а также используя в качестве перекуса фрукты, орехи, злаковые батончики, тосты с овощами, вы обеспечите нужное количество пищевых волокон в рационе, — отметила Наумова.

При этом, если ранее вы употребляли крайне мало таких продуктов, стоит вводить их постепенно, чтобы избежать вздутия живота, предупредила гастроэнтеролог.

— Например, готовя привычный омлет, добавьте к блюду свежую зелень петрушки, пару томатов, цельнозерновой тост с авокадо, к чаю вместо выпечки и шоколада купите сладкие фрукты или ягоды, можно сушеные, — посоветовала врач. — Также существуют специальные препараты на основе клетчатки, которые позволяют добиться комфортного опорожнения, их можно применять в качестве дополнительного источника, если не получается наладить стул только с помощью питания.

Она также порекомендовала добавить в жизнь комфортный, интересный спорт и прогулки.

По словам специалиста, если запор сохраняется, несмотря на нормализацию образа жизни, следует обратиться к врачу.

— Длительно существующий запор — фактор риска развития дивертикулярной болезни толстой кишки, геморроя, анальных трещин. Самостоятельный подбор слабительных без понимания механизмов их действия может привести к развитию «синдрома ленивой толстой кишки», — предостерегла Наумова.