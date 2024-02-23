Тромбы и турборак: врач предупредил о страшных последствиях из-за вакцины от COVID

Вместе с новой волной коронавируса грядет и третья волна последствий вакцинации, заявил врач Денис Иванов в беседе с «Царьградом». По его словам, у людей, вакцинированных иностранными препаратами от COVID-19, могут появиться аутоиммунные заболевания. Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer, AstraZeneca, пояснил эксперт.

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Первая волна, которая прошла, это волна так называемых внезапных смертей от тромбов. Вторая волна — это так называемый турборак. Третья волна, которая нас сейчас ждет и начинает уже проявляться, это аутоиммунные заболевания, когда собственная иммунная система будет накидываться на органы и ткани человека и, соответственно, будет вызывать ту или иную симптоматику, — отметил он.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что абсолютно безопасных вакцин не существует, но неприятные побочные эффекты от западных антиковидных препаратов являются приемлемыми. Он подчеркнул, что любая вакцинация связана с определенным риском осложнений.