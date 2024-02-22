Врач: варикоз повышает риск образования тромбов

Варикозное расширение вен и беременность повышают риск образования тромбов. Об этом врач общей практики Владимир Иванов рассказал порталу Pnz.ru.

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Образование тромбов (сгустков венозной крови) приводит к сужению просвета сосудов и ухудшает кровообращение. Это характерно для женщин в течение 40 дней до и после родов, а также для больных варикозом.

Частично закрепленные на стенке сосуда тромбы могут в любой момент оторваться и перекрыть кровоток. В результате может произойти инфаркт или инсульт.

«Некоторые из первых симптомов отрыва тромба включают бледность кожи, повышенное потоотделение, резкая боль за грудиной, в затылке и грудной клетке, внезапное одышку и потерю сознания. Это состояние требует немедленной госпитализации, поскольку тромбоз развивается стремительно. Важна каждая минута. Появление посинения кожи и отеков является серьезным сигналом для вызова скорой помощи», — рассказал врач.