Гастроэнтеролог назвала жажду и утомляемость симптомами преддиабета

«Дело в том, что глюкоза — основной источник энергии для клеток. Когда они ее недополучают, у них буквально нет топлива для нормальной работы, включается режим энергосбережения. Еще один симптом, на который следует обратить особое внимание, — это постоянное чувство голода, которое также связано с дефицитом энергии. Когда клетки не получают ее, они подают сигналы в мозг о том, что им нужно больше питания. Человек все время хочет есть и никак не может утолить чувство голода», — объяснила Кашух.