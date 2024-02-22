Онколог раскрыл, можно ли восстановить грудь после мастэктомии

Пациентки, которым ранее полностью была удалена молочная железа, теперь могут ее реконструировать. Речь идет о протезах — они включают себя и импланты, и эспандеры. Последний представляет собой устройство с клапаном. После того как удалена молочная железа, создается дефицит кожи. Нужно правильно ее растянуть и создать карман, чтобы потом установить имплант. И вот для этого нам потребуется эспандер. Это первый этап реконструктивной операции, — объяснил Шамилов.