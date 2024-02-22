Перечислены симптомы заражения живущим в шашлыке паразитом

При недостаточной кулинарной обработке мяса в организм человека может попасть ленточный червь (бычий цепень), предупредила заведующая центром общественного здоровья города Химки терапевт Ольга Чиркова . Симптомы заражения паразитом, живущим, в частности, в шашлыке, она перечислила в беседе с News.ru.

Другими симптомами инфицирования являются слабость, головные боли, нарушение сна, а также чувство переполнения кишечника. Также, добавила Чиркова, при заражении бычьим цепнем человек может испытывать боли в животе, страдать от отрыжки, не связанной с приемом пищи, запоров и поносов, проявлять повышенный аппетит при потере веса. У такого человека может ухудшиться состояние кожи, волос и ногтей, начаться аллергия и анемия. В редких случаях, предупредила терапевт, червь может вызвать холецистит, панкреатит, аппендицит и кишечную непроходимость.