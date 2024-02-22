Врач назвал случаи, когда гирудотерапия является смертельно опасной процедурой

Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов поделился с Pravda.Ru информацией о том, как действуют пиявки и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы не нанести вред здоровью.

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Гирудотерапия базируется на использовании особого вида пиявок – Hirudo medicinalis. При укусе они выделяют уникальные биологически активные вещества, такие как гирудин, который является природным антикоагулянтом, предотвращающим свертывание крови, а также другие ферменты, обладающие противовоспалительным, антимикробным и обезболивающим свойствами.

Этот метод помогает улучшить кровообращение, способствует заживлению тканей и общему укреплению иммунной системы. В медицине гирудотерапия используется в комплексной терапии абсцессов, артрита, глаукомы, миастении, некоторых заболеваний вен, а также применяется в косметологии и пластической хирургии.

Кроме того, гирудотерапия может оказывать общеукрепляющее действие на организм. Пиявки помогают очистить кровь и лимфу, улучшают микроциркуляцию крови, оказывают тонизирующее действие и даже могут помочь нормализовать артериальное давление.

Благодаря ферментам, содержащимся в слюне пиявок, возможно улучшение эластичности кожи, сокращение отечности тканей и ускорение восстановительного процесса после хирургических процедур или перенесенных инфекций.

После зимы, когда организм ослаблен, такая поддержка особенно важна. Считается, что весна и осень являются лучшими временами для проведения курсов гирудотерапии, когда процедуры могут принести максимальную пользу и помочь укрепить здоровье.

Однако необходимо помнить, что гирудотерапия имеет ряд противопоказаний и, при неправильном применении, может вызвать опасные осложнения. Например, возможна аллергическая реакция на слюну пиявок, содержащую различные биологически активные вещества, что может привести к тяжелым последствиям, включая анафилактический шок.

Кроме того, процедуры могут привести к продолжительному кровотечению, особенно у людей с заболеваниями крови или принимающих антикоагулянты. Поэтому перед началом лечения важно пройти обследование и согласовать курс с врачом.