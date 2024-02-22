Причины цистита и способы его профилактики

Врач-уролог, доктор медицинских наук Евгений Сирота рассказал о причинах развития цистита и способах его профилактики.

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Обычно цистит проявляется в виде сильного дискомфорта, связанного с процессом мочеиспускания. Так, пациент может постоянно испытывать желание опорожнить мочевой пузырь. При мочеиспускании часто возникают боль и жжение, а также наблюдаются специфические изменения мочи: она может помутнеть или изменить цвет, а иногда в ней появляется кровь. Кроме того, возникают боли внизу живота.

Самая распространенная разновидность цистита — инфекционная. В этом случае заболевание вызвано бактерией Escherichia coli. Спровоцировать заболевание могут и другие бактерии: сапрофитный стафилококк, клебсиелла, вирусы и грибки.

Еще одна разновидность цистита — неинфекционная, когда заболевание развивается без участия патогенной микрофлоры. Такой тип цистита возникает на фоне приема лекарственных препаратов, лучевой терапии.

Сирота отметил, что профилактика цистита в основном связана с гигиеной. Такие простые действия, как регулярное подмывание после мочеиспускания и дефекации и смена белья, помогут значительно снизить вероятность инфицирования. Также важно соблюдать питьевой режим в течение дня. В холодное время года важно одеваться по погоде и не сидеть на холодном, передает Pravda.ru.