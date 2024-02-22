Терапевт назвала главные симптомы заражения бычьим цепнем

В зоне риска любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками. В организме человека паразит может жить годами, никак не проявляя свое присутствие. Четких специфических симптомов мало, среди них — отделившиеся членики в кале, похожие на лапшу, и шевеление в области заднего прохода, когда членики выходят не в момент дефекации, — отметила Чиркова.