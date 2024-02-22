Заболеваемость корью в мире выросла на 79%

Всемирная организация здравоохранения выразила тревогу по поводу быстрого распространения кори. В прошлом году в мире было зарегистрировано более 306 тыс. случаев, что на 79% больше, чем в 2022 году.

Чтобы получить более точные данные, агентство здравоохранения каждый год моделирует цифры. По последним оценкам, в 2022 году было зарегистрировано 9,2 млн случаев заболевания и 136 216 случаев смерти от кори. Такое моделирование для 2023 года ещё не проводилось, но Кроукрофт отметила, что в 2022 году уже наблюдался 43%-ный скачок смертности по сравнению с предыдущим годом. А для 2023 года такое моделирование ещё не проводилось.