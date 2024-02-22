Россиянам рассказали, чем опасна замена молока пальмовым маслом
Председатель регионального отделения Объединения потребителей России Игорь Болбат рассказал, чем опасна замена молока пальмовым маслом. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».
— Не может заменитель молока стоить в несколько раз дешевле, и чтобы это было без последствий. Если мы говорим о пальмовом масле, глицидиловых эфирах – это и онкология, и обменные нарушения, — объяснил специалист.
По его словам, люди, которые употребляют некачественные продукты, укорачивают свою жизнь. Ведь подобную продукцию производят в местах, непригодных для этого..