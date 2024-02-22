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Россиянам рассказали, чем опасна замена молока пальмовым маслом

Председатель регионального отделения Объединения потребителей России Игорь Болбат рассказал, чем опасна замена молока пальмовым маслом. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Чем опасна замена молока пальмовым маслом
© N24.ru

— Не может заменитель молока стоить в несколько раз дешевле, и чтобы это было без последствий. Если мы говорим о пальмовом масле, глицидиловых эфирах – это и онкология, и обменные нарушения, — объяснил специалист.

По его словам, люди, которые употребляют некачественные продукты, укорачивают свою жизнь. Ведь подобную продукцию производят в местах, непригодных для этого..

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