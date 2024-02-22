Дерматолог: плоские асимметричные пятна на коже могут быть раковыми

«Однако внимание как раз нужно обращать на плоские, темные, ассиметричные образования. Для диагностики рекомендуется использовать правило АВСДЕ: А — асимметрия; В — резкий, неровный край; С — много цветов в одном образовании (более трех или пяти); Д — диаметр более 6–10 миллиметров; Е — эволюция (динамика по симметрии, краю, цвету, диаметру)», — пишет «Вечерняя Москва».