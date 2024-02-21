Отоларинголог назвал самые вредные для слуха звуки

Самыми вредными звуками для слуха являются шум от автомобильного транспорта, строительных работ, особенно отбойного молотка, а также взрывы петард и салютов, рассказал NEWS.ru заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской больницы Шагабутдин Мусаев. Он отметил, что дискомфорт также вызывают звуки от близко расположенных аэропортов.

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Основные источники шума в городе: автомобильный транспорт, особенно на магистральных улицах городов со средней интенсивностью движения. Строительные работы. Например, шум отбойного молотка. Или звуки аэропорта для жителей ближайших населенных пунктов. Также выстрел из огнестрельного оружия, петарды и салюты, концерты наносят вред слуховому аппарату, — добавил врач.

Ранее Мусаев рассказал, что самыми вредными для слуха наушниками являются внутриканальные, или «затычки». Медик добавил, что подобные модели создают вакуум, нагружая барабанную перепонку.