Почему возникает горечь во рту

Постоянное ощущение этого привкуса может говорить о хроническом заболевании/

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Не всегда ощущение горечи во рту связано с проблемами со здоровьем, такая проблема может появиться из-за нескольких причин. Об этом рассказала врач-диагностик Ольга Малиновская в разговоре с «Газетой.ру».

Эксперт объяснила, что горький вкус может появиться после употребления определенной пищи или приема некоторых таблеток. Например, антибиотик тетрациклин, препараты, содержащие литий, некоторые сердечно-сосудистые лекарства могут спровоцировать чувство горечи. Врач рекомендует разобраться в причинах проблемы, если симптомы не проходят в течение нескольких дней и длятся неделями.

Также горечь во рту может появиться после чистки зубов и быть достаточно сильной, чтобы повлиять на вкус пищи. В этом случае можно говорить о хронических заболеваниях. Частые причины — болезни пищеварительного тракта или желчного пузыря. Этот неприятный симптом также может возникнуть из-за попадания желчи в пищевод. Она помогает в процессе переваривания пищи, растворяя жиры. Но из-за смены рациона и образа жизни желчь может начать вырабатываться сильнее, чем обычно. Во многих случаях виной этому жирная пища и фастфуд.

Помимо этого, есть заболевания, препятствующие нормальному оттоку желчи. Среди них: холецестит, камни в желчном пузыре, дискинезия желчевыводящих путей. Панкреатит и гастрит тоже могут быть причиной чувства горечи во рту. Проблемы со стороны стоматологии, такие как стоматит или другие воспалительные процессы тоже могут вызвать чувство горечи. Помимо этого, прием пищи тоже может быть болезненным из-за язвочек во рту.