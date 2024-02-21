На что могут указывать потеря или набор веса

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о нарушениях гормонального фона.

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«О гормональном дисбалансе может говорить резкое похудение или набор веса», — поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Данный симптом, по словам специалиста, может быть вызван гипотиреозом (уменьшение синтеза гормонов щитовидной железы) либо гипертиреозом (повышенная выработка гормонов щитовидной железы).

Существуют и другие признаки. Так, сухость кожи может свидетельствовать о недостатке эстрогенов, а её избыточная жирность, напротив, может быть связана с избытком мужских гормонов андрогенов. Также гормональный дисбаланс может сказаться на здоровье волос и ногтей, отметила Уланкина.

Ещё один признак гормональных нарушений — чувство усталости, которое человек испытывает даже после полноценного отдыха, добавила врач.