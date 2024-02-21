Врач объяснил, можно ли защититься от рака при помощи изменения образа жизни

В США 4 из 10 случаев рака можно бы было предотвратить. Говорится об этом в последнем отчёте о прогрессе в области рака, подготовленном Американской ассоциацией исследований рака.

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По словам доктора Джона Эбберта, медицинского директора Центра никотиновой зависимости клиники Майо, на самом деле никогда не поздно изменить образ жизни так, чтобы предотвратить развитие рака.

Как вы думаете, что общего между табаком, алкоголем и ожирением? Все эти факторы повышают риск возникновения рака. Причём курение табака связано с раком практически во всех частях тела.

Harvard Health

При курении табака образуется около 7 тысяч химических веществ. Когда человек вдыхает эти вещества, они вызывают изменения в клетках, которые могут привести к раку, отмечает доктор Джон Эбберт, медицинский директор Центра никотиновой зависимости клиники Майо.

Также курение ослабляет иммунную систему, что затрудняет борьбу с раковыми клетками.

Известно, что употребление алкоголя повышает вероятность развития рака груди, головы и шеи, пищевода и колоректального рака.

Наконец, лишний вес увеличивает риск возникновения рака сразу по нескольким причинам. Дело в том, что избыточная масса тела повышает уровень эстрогена и инсулина, что может ускорить деление клеток и привести к более высокому риску развития рака. Также избыточный вес связан с воспалением, которое является известным фактором риска развития онкологии.