Почему женщины идут на стерилизацию

В прошлом месяце депутаты Госдумы предложили частично запретить эту процедуру

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Под женской стерилизацией понимается перевязка маточных труб. Это один из видов контрацепции — самый крайний. В прошлом месяце депутаты Госдумы предложили частично запретить эту процедуру, ссылаясь на проблемы демографии. О том, почему женщины прибегают к такому способу защиты от нежелательной беременности и к чему может привести запретительная инициатива, рассказала гинеколог Лариса Кобозева в беседе с порталом «Страсти».

Специалист не считает тему женской стерилизации настолько острой, чтобы ее раздувать. Дело в том, что такие операции происходят в основном в процессе кесарева сечения, притом, желающих пройти через это не так много.

Кобозева рассказала, что чаще всего женщины решаются на стерилизацию тогда, когда последующие беременности угрожают ее здоровью разрывом матки или истончением рубцов на матке. В таких случаях, после того, как ребенка достали из матки, врач делает перевязку труб. Важно сделать эту процедуру правильно, в противном случае проходимость трубы может быть чревата маточной или внематочной беременностью.