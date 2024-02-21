Онищенко заявил, что вирус Alaskapox нельзя называть новой оспой

"Назвать это новой оспой нельзя, мы с вами уже в само название закладываем некое предвзятое отношение к этому вирусу, но и уменьшать угрозу тоже не нужно. Ортопоксвирусы <...> сопровождают человека давно, где-то в промежутке между 68 и 16 тыс. лет, когда появились. И сейчас имеются эти данные, что регистрировалось ортопоксвирусное заболевание, которое называется "человеческая оспа", - сказал он на пресс-конференции "Новая оспа: что известно о вирусе Alaskapox.