Онищенко заявил, что вирус Alaskapox нельзя называть новой оспой

Вирус Alaskapox нельзя называть новой оспой, однако нельзя и преуменьшать его угрозу, считает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Назвать это новой оспой нельзя, мы с вами уже в само название закладываем некое предвзятое отношение к этому вирусу, но и уменьшать угрозу тоже не нужно. Ортопоксвирусы <...> сопровождают человека давно, где-то в промежутке между 68 и 16 тыс. лет, когда появились. И сейчас имеются эти данные, что регистрировалось ортопоксвирусное заболевание, которое называется "человеческая оспа", - сказал он на пресс-конференции "Новая оспа: что известно о вирусе Alaskapox.
Эпидемиолог добавил, что вирус Alaskapox скорее является заражением человека ортопоксвирусом типа "Аляска" - "так его правильно назвать можно".
Также Онищенко рассказал, что в России хранятся эти вирусы, "чтобы потом, если будет оспа натуральная или новый вариант, быстро создадим вакцину".
По словам Онищенко, более 90% населения планеты сегодня не защищено от вируса натуральной оспы.
"Кто родился в 1981 году - это уже люди, которых не прививали. У меня есть прививка, есть иммунитет, это мое поколение", - добавил он, отметив, что с каждым годом количество непривитых увеличивается.