Врач-радиолог рассказал о неожиданном воздействии лучевой терапии

Примерно 50 процентам пациентов с онкологическими заболеваниями необходима лучевая терапия, также метод используют при аневризмах в головном мозге. О неожиданном воздействии лучевой терапии рассказал главный радиолог Минздрава России, заведующий отделом лучевой терапии МНИОИ им. П.А. Герцена профессор Евгений Хмелевский, пишет aif.ru.

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По мнению Хмелевского, при лечении рака нельзя полностью отказаться от лучевой терапии, так как это единственный метод, позволяющий провести высокие дозы облучения непосредственно к опухоли. Благодаря этому свойству удается остановить рост раковых клеток даже в тяжелых случаях, говорит радиолог. Он добавил, что современная лучевая терапия позволяет сфокусировать облучение в определенной зоне и не наносить вред здоровым тканям.

Кроме того, лучевая терапия может использоваться и при неопухолевых заболеваниях — например, при аневризмах — аномальных расширениях стенок сосудов. Чаще такие аневризмы обнаруживаются в головном мозге Евгений Хмелевский главный радиолог Минздрава России

Врач добавил, что при первой-второй стадии рака лучевая терапия дает положительный эффект в 95 процентах случаев. Если есть метастазы, то вероятность успеха составляет 80 процентов.