Теледоктор Малышева опровергла слух о связи рака с увеличением груди
По словам телеврача Елены Малышевой, импланты, которые используются для увеличения груди, не могут вызвать рак молочных желез. Об этом она рассказала в программе «Жить здорово» на Первом канале.
Врач отметила, что инородный предмет довольно хорошо приживается и не вызывает дискомфорта. Поскольку он ни коим образом не влияет на молочные железы и при правильном использовании и уходе успешно носится долгие годы, риск возникновения из-за их использования рака груди минимален.
Также Малышева подчеркнула, что импланты не вытекают, не трескаются и не лопаются, а также не требуют удаления при планировании беременности.
Напомним, по словам терапевта Елены Малышевой, распознать инфаркт миокарда можно по анализу крови. Также сообщалось, что риск инфаркта гораздо выше у тех мужчин, у которых есть проблемы с потенцией. Также учёные предупредили, что инфаркты чаще всего случаются в понедельник.