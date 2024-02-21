Малышева опровергла слух о связи рака с увеличением груди

По словам телеврача Елены Малышевой, импланты, которые используются для увеличения груди, не могут вызвать рак молочных желез. Об этом она рассказала в программе «Жить здорово» на Первом канале.

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Врач отметила, что инородный предмет довольно хорошо приживается и не вызывает дискомфорта. Поскольку он ни коим образом не влияет на молочные железы и при правильном использовании и уходе успешно носится долгие годы, риск возникновения из-за их использования рака груди минимален.

Также Малышева подчеркнула, что импланты не вытекают, не трескаются и не лопаются, а также не требуют удаления при планировании беременности.