Хирург рассказал, когда проведение риносептопластики необходимо для продления жизни

По словам пластического и реконструктивного хирурга, члена РОПРЭХ Андрея Енина, иногда риносептопластика должна проводиться по медицинским показаниям, чтобы облегчить жизнь пациенту и, возможно, продлить ее.

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Как объяснил врач в разговоре с «Лентой.ру», операция помогает пациенту легче дышать, а также снижает риск развития апноэ. Последнее является неочевидной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, так как из-за прерывающегося дыхания человек испытывает кислородное голодание.

Врач напомнил, что согласно последним исследованиям, у людей, которые храпят во сне, в крови превышен маркер воспаления.

«Сегодня риносептопластика — это функциональная операция, которая влияет на продолжительность жизни за счет качественной оксигенации тканей всех систем и органов, ведь кислород — это топливо для работы всех систем», — объяснил Енин.