Эксперт перечислил главные факторы риска развития тромбоза
Повышенный холестерин, ожирение и вредные привычки — главные факторы риска развития тромбоза. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша. Эксперта цитирует «Доктор 24».
«Для регуляции уровня холестерина и поддержания состояния сосудов нужна омега-3. Поэтому в течение недели необходимо минимум три раза съедать по 50–100 граммов жирной рыбы. Это может быть скумбрия, сельдь и другие виды», — рассказала врач.
Ожирение способствует сдавливанию сосудов, что нарушает микроциркуляцию в организме. Как итог, застой крови усиливается, особенно в ногах. По этой причине люди с лишним весом часто жалуются на отёки.
Отследить возникновение тромбов помогут анализы на вязкость крови, а также коагулограмма. Анализы нужно сдавать минимум раз в год.
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