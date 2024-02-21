Эксперт перечислил главные факторы риска развития тромбоза

«Для регуляции уровня холестерина и поддержания состояния сосудов нужна омега-3. Поэтому в течение недели необходимо минимум три раза съедать по 50–100 граммов жирной рыбы. Это может быть скумбрия, сельдь и другие виды», — рассказала врач.

Ожирение способствует сдавливанию сосудов, что нарушает микроциркуляцию в организме. Как итог, застой крови усиливается, особенно в ногах. По этой причине люди с лишним весом часто жалуются на отёки.