Названы анализы и процедуры, выявляющие рак на ранней стадии

Диспансеризация, УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, гастро- и колоноскопия, а также рентген грудной клетки и общие анализы мочи и кала позволяют выявить онкологические заболевания на ранней стадии, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. Эксперт отметил, что женщинам также стоит проходить гинекологические обследования.

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Первое — это диспансеризация, в том числе общий анализ крови, выявляющий снижение гемоглобина, снижение или повышение тромбоцитов, изменение количества лейкоцитов, СОЭ. Для выявления рака проводится биохимический анализ крови. При этом могут наблюдаться изменения состава крови по форме АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины, билирубина и других показателей, — добавил Жито.

Медик напомнил: по общему анализу можно заподозрить изменение состояния слизистой оболочки мочевого пузыря. По его словам, про опухоли в данной органе появляется кровь в моче, причем симптом может быть признаком онкологии даже при микрогематурии, то есть небольшом количестве крови.

Общий анализ кала и анализ кала на скрытую кровь позволяет исключить онкологические заболевания органов пищеварения. Рентген грудной клетки используется для оценки состояния легких. УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, малого таза, гастро- и колоноскопия. Женщинам также назначают гинекологические мазки и мазок Папаниколао, — подытожил Жито.