Как защититься в феврале от вирусов

Нынешний февраль обещает стать непростым с точки зрения эпидемиологической ситуации. Как только закончились новогодние каникулы, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России резко подскочила – почти на 80% всего за неделю, вплотную приблизившись к отметке в 1 млн заболевших еженедельно. До конца месяца «вирусная» статистика по заболевшим сохранялась в пределах этих значений.

© Unsplash

Иммунолог, к.м.н. Николай Крючков предупредил россиян о том, что к середине февраля вирусы могут нанести новый тройной удар – эксперт призывает готовиться к вспышке заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.

И пандемия, и тридемия

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила официальное окончание пандемии COVID-19. Означает ли это, что коронавирусная опасность миновала? К сожалению, нет. Пандемия продолжается по сей день, а возбудитель COVID-19 никуда не делся и по-прежнему с нами, говорит директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Сейчас территорию страны активно «осваивает» коронавирусная «Пирола» (разновидность штамма «Омикрон»). Ее отличительная особенность – высокая степень заразности. А в остальном симптомы коварной «Пиролы» практически неотличимы от других сезонных ОРВИ и гриппа. Прояснить ситуацию можно только с помощью ПЦР-теста.

Однако правит бал вирусов сейчас не ковид, а не менее опасный вирус гриппа А (H3N2) или так называемый «гонконгский» грипп. Он может протекать достаточно тяжело и с осложнениями.

В целом на долю вирусов гриппа приходится до половины регистрируемых Роспотребнадзором случаев заболеваний. Аккомпанируют гриппу разнообразные сезонные ОРВИ (респираторно-синцитиальный вирус, рино- и аденовирусы), грипп, которые вместе с коронавирусом и формируют опасную для человека «тридемию». Проще говоря, атаку с трех фронтов.

В этом сезоне врачи периодически фиксируют случаи одновременного заражения, к примеру, гриппом и ковидом. Риску подхватить подобную микст-инфекцию подвержены люди с сильно ослабленным иммунитетом, пациенты с хроническими заболеваниям, пожилые люди и маленькие дети. А вот от риска «болеть по кругу» - гриппом, затем ковидом или другой респираторной инфекцией не застрахован практически никто.

К середине февраля и грипп, и ковид, и сезонные ОРВИ будут «на пике формы», предрекает вспышку «тридемии» Николай Крючков.

Как к этому подготовиться?

Противовирусные препараты: первая помощь в сезон «простуд»

В ситуации, когда без лабораторной диагностики фактически невозможно разобраться, какой именно вирус подхватил человек, на первый план выходят методы защиты, демонстрирующие высокую эффективность и от ковида, и от гриппа, и от других сезонных ОРВИ. Такие методы существуют.

Один из них - своевременный прием противовирусных препаратов говорит доктор биологических наук, заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова РАН Ирина Ленева.

Важно успеть принять антивирусное средство в первые дни, а еще лучше часы болезни. Тогда и вероятность скорейшего выздоровления без последующих осложнений заметно возрастет.

Универсальный солдат

Чтобы не перегружать иммунитет, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение этиотропным препаратам, действие которых направлено непосредственно на возбудителя. В данном случае вируса гриппа, коронавируса или другой респираторной инфекции. Подобные «универсальные солдаты» наносят удар непосредственно по вирусу, препятствуя проникновению инфекции в клетку и последующему ее размножению.

В последние годы наибольшую эффективность показывают препараты прямого действия, например, Арбидол. Широкий противовирусный спектр российского препарата был подтвержден сотнями исследований, 75% которых проводились за рубежом. Доверяют этому противовирусному средству и в соседнем Китае: у китайских врачей накоплен положительный опыт применения Арбидола в период пандемии COVID-19. Минздрав страны также рекомендует использовать его для лечения и профилактики гриппа.

Кстати, о профилактике. Тот факт, что умифеновир (действующее вещество Арбидола) не оказывает влияния на иммунитет, а борется исключительно вирусом, позволяет безопасно использовать его в качестве средства профилактики заражения.

Механизм действия молекул умифеновира хорошо изучен. В ведущем международном издании Immunity Inflammation and Diseases в прошлом году был опубликован обзор всего массива научных данных по препарату. Его авторы, ученые из Китая, отметили доказанную эффективность средства в отношении вирусов гриппа А и B, различных штаммов COVID-19, включая «омикрон», респираторно-синцитиального вируса и др. Также в статье отмечается высокий профиль безопасности и низкая резистентность средства.