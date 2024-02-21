Из Госреестра лекарственных средств отозвана регистрация на шесть препаратов

Из государственного реестра лекарственных средств отозваны шесть регистрационных удостоверений – следует из сообщения Минздрава РФ.

© Сибмеда

Отозвана регистрация таких препаратов: «Ранвэк» (упадацитиниб) от AbbVie, «Плизил Н» (пароксетин) от Teva, «Амитриптилин Никомед» (амитриптилин) и «Метронидазол Никомед» (метронидазол) от Takeda, «Гидроксикарбамид медак» (гидроксикарбамид) от Medac GmbH и «Апротинин» (апротинин) от российского ООО «Фармаклаб» - перечисляет GxP News. У всех препаратов есть аналогив России.

Два из вышеперечисленных средств – «Плизил Н» и «Амитриптилин Никомед» - это антидепрессанты. «Ранвэк» – иммунодепрессант, используемый при ревматоидном и псориатическом артрите, активном анкилозирующем спондилите и среднетяжелом и тяжелом атопическом дерматите. Из госреестра исключена дозировка 30 мг, а 15 мг – осталась. Это единственный препарат в России с действующим веществом упадацитиниб.