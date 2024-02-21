Уролог: задержка мочи может быть на фоне неврологических нарушений

В норме организм здорового человека в среднем выделяет около 1,5 литров воды в сутки. Редкие походы в туалет или мочеиспускание через силу может стать серьёзной проблемой для организма. О том, почему происходит задержка мочи (ишурия) и какие последствия имеет, «Секрету» рассказал уролог-андролог Дмитрий Журавский.

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Что такое редкое мочеискускание и от чего оно зависит

То, как часто мы ходим в туалет, зависит от разных факторов — пола, возраста, количества потребляемой жидкости и даже погоды. Например, в жару выработка мочи сокращается, и это нормальный процесс.

Другое дело, если проблемы с редким мочеиспусканием становятся постоянными. Это может быть как следствием многолетней привычки сдерживать позывы к походу в туалет «по-маленькому», так и признаком различных заболеваний.

В урологии выделяют 3 основных типа задержки мочи:

острая задержка мочи, при которой человек испытывает сильное желание опорожнить мочевой пузырь, но просто не может этого сделать. Чаще всего такой происходит при механической блокировке мочеиспускательного канала. Препятствовать выходу мочи может камень, новообразование или разросшиеся ткани предстательной железы. Это крайне серьёзное состояние, которое сопровождается сильной болью внизу живота и требует неотложной медицинской помощи.

хроническая задержка мочи, когда человек ходит в туалет реже обычного и не может полностью опорожнить мочевой пузырь.

парадоксальная задержка мочи — когда затруднённое мочеиспускание осложняется непроизвольным подтеканием мочи из заполненного мочевого пузыря. Иногда хроническая задержка трансформируется в парадоксальную.

Постоянное ощущение неполного опорожнения, невозможность помочиться вопреки позывам, редкие походы в туалет (менее 4 раз в сутки) — всё это должно стать поводом для обращения к врачу. Основной задачей специалиста при этом становится поиск и диагностика тех заболеваний, которые приводят к задержке мочи.

Причины задержки мочи

Причины у задержки мочи могут быть самые разные. Корень проблемы часто — в обструкции мочеиспускательного канала или уретры. У мужчин он может сужаться в результате увеличения расположенной рядом предстательной железы. Например, такое происходит при злокачественных новообразованиях или аденоме — доброкачественном новообразовании из разросшейся ткани железы. У женщин обструкция мочеиспускательного канала формируется при опущении органов тазового дна. Однако такое происходит крайне редко — фактически в единичных случаях.

Вторая распространённая причина задержки мочи — инфекционные заболевания. К ним относят простатит — воспаление простаты, уретрит — воспаление уретры, болезни, передающиеся половым путём. Инфекции провоцируют воспаление, из-за чего ткани органов начинают отекать, а просвет мочеиспускательного канала — сужаться. Кроме того, задержка мочи иногда оказывается осложнением мочекаменной болезни. В этом случае она может произойти при двухстороннем блоке канала или двусторонней почечной колике.

Урологические заболевания — это частая, но далеко не единственная причина затруднённого мочеиспускания. Нередко задержка мочи развивается на фоне неврологических нарушений. Например, при рассеянном склерозе, инсультах, травмах головы и позвоночника, сильном сдавливании нервных окончаний спинного мозга. У пациентов с такими патологиями нарушается проводимость нервных импульсов, из-за чего мочевой пузырь перестаёт нормально получать сигналы к опорожнению от мозга.

Наконец, редкое мочеиспускание может быть связано и с приёмом отдельных лекарств. Такой побочный эффект характерен для некоторых гормональных, антигистаминных и болеутоляющих средств, препаратов для нормализации артериального давления и антидепрессантов.

Чем опасна задержка мочи

Редкое мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря или дискомфорт при походе в туалет — те симптомы, игнорировать которые нельзя ни в коем случае. Задержка мочи опасна целым рядом серьёзных осложнений.

Без своевременной диагностики и лечения хроническая форма может перейти в острую. Основную опасность здесь представляет обратный заброс содержимого переполненного мочевого пузыря в почки и мочеточники. Это чревато такими последствиями как гидронефроз (аномальное расширение чашечно-лоханочной системы почек), почечная недостаточность или перитонит (воспаление брюшины).

К другим осложнениям задержки мочи относят:

Инфекции мочевыводящих путей

Застой мочи становится благодатной средой для размножения бактерий в мочевом пузыре, а следом — и развития воспалительных заболеваний мочевыделительной системы. В том числе пиелонефрита (воспаления почек) или цистита (воспаления слизистой мочевого пузыря).

Растяжение мочевого пузыря

Постоянное растяжение стенок мочевого пузыря ослабляет их тонус, а в редких случаях может привести к разрыву органа. Повышенное давление внутри пузыря также способствует развитию недержания мочи.

Образование камней

Задержка мочи повышает вероятность кристаллизации содержащихся в ней солей с последующим образованием камней. При этом камни могут создавать дополнительное препятствие для нормального оттока мочи, что ещё больше ухудшает ситуацию. Патология требует серьёзного лечения: как минимум медикаментозного, а нередко и хирургического.

Психологический дискомфорт