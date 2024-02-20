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Врач рассказал, какие инфекции могут вызвать простатит

Уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королёв рассказал, что простатит, помимо венозного застоя и нерегулярного опорожнения предстательной железы, может возникнуть вследствие инфекций.

Врач рассказал, какие инфекции могут вызвать простатит
© Ferra.ru

Простатит может возникнуть также в силу наличия инфекций, причём не только половых. К примеру, это может любой хронический очаг инфекции, таких как «кариозные зубы, дисбактериоз, болезни ЛОР-органов». Даже клебсиелла, связанная с возбудителем заболеваний дыхательных путей.

«Спровоцировать развитие простатита может любой очаг хронической инфекции, — допустим, кариозные зубы, дисбактериоз, болезни ЛОР-органов. Бактерии просто находят в предстательной железе удобное для размножения место, и там начинается воспаление», — объяснил Королёв.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства
Дмитрий Королев
Минздрав РФ