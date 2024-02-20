Врач рассказал, какие инфекции могут вызвать простатит

Уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королёв рассказал, что простатит, помимо венозного застоя и нерегулярного опорожнения предстательной железы, может возникнуть вследствие инфекций.

Простатит может возникнуть также в силу наличия инфекций, причём не только половых. К примеру, это может любой хронический очаг инфекции, таких как «кариозные зубы, дисбактериоз, болезни ЛОР-органов». Даже клебсиелла, связанная с возбудителем заболеваний дыхательных путей.