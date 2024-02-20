Россиянам перечислили распространенные ошибки при простуде

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил распространенные ошибки при простуде. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которого доступен на платформе «Смотрим», специалист призвал не высмаркиваться двумя ноздрями одновременно.

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«Не сморкайтесь двумя ноздрями одновременно — это неправильно», — заявил оториноларинголог.

Зайцев объяснил, что правильно прижимать одну ноздрю к перегородке и создавать небольшое давление.

«Мы не резко сморкаемся, мы выдуваем то, что находится в полости носа», — добавил он.

Специалист также назвал ошибкой самопродувание слуховых труб — когда пациенты закрывают полость носа и создают давление, чтобы избавиться от заложенности в ушах.

«Происходит обратная ситуация: создается давление, и слизь попадает в слуховые трубы, поэтому делать это не нужно», — предупредил медик.