Врач рассказал о связи алкогольной зависимости и слабоумия

Алкоголь подавляет процесс мышления минимум на две недели. От частых возлияний полностью атрофируется мозжечок, а кора головного мозга ссыхается. <...> Окисление алкоголя в нейронных клетках мозга происходит в несколько тысяч раз медленнее, чем в клетках той же печени, то есть задолго до цирроза человека настигает слабоумие, — пояснил врач.