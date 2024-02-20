Названы пять главных отличий простуды от аллергии

Повышенная температура, ломота в теле, сухой кашель являются ключевыми признаками простуды, которые не характерны для аллергии, сообщил в комментарии NewsNN кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. В то же время точным признаком аллергии следует считать кожный прик-тест или анализ крови на специфические IgE.

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По словам эксперта, к простудным признакам также можно отнести раздражение слизистой носа и горла. Насморк возможен в обоих случаях, но при аллергии выделения прозрачные, не имеют желтого или зеленого цвета.

Аллергия вызывается реакцией иммунной системы на конкретные аллергены, такие как пыльца, шерсть животных или определенные продукты питания. При контакте с аллергеном иммунная система вырабатывает антитела, называемые иммуноглобулинами E (IgE), которые связываются с клетками, высвобождая гистамин и другие химические вещества, — объяснила заслуженный врач РФ Ольга Шарапова.