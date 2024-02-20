Созданный в РФ тест может выявить 2,5 тыс. наследственных болезней у младенцев

"Создаем новые инновационные продукты для укрепления здоровья людей. Разрабатываются также препараты на основе клеточных технологий, - отметил премьер. - Зарегистрирована одна тест-система для новорожденных, и она способна выявить около 2,5 тыс. наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша и, значит, вовремя ему помочь".